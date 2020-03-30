Iğdır'da, ahırdan hayvan hırsızlığına 9 gözaltı - Son Dakika

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Iğdır'da, ahırdan hayvan hırsızlığına 9 gözaltı
6 saat önce
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi Cennetabat köyünde, ahırdan 26 küçükbaş çalan 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi Cennetabat köyünde, ahırdan 26 küçükbaş çalan 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
?Olay, 24 Mart'ta, Karakoyunlu'ya bağlı Cennetabat köyünde meydana geldi. Köydeki ahıra giren kimliği belirsiz kişiler, 26 küçükbaşı çaldı. Hırsızlık ihbarı üzerine Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu hayvanları çaldığı belirlenen 9 şüpheli, yakalandı. Çalıntı hayvanlar ile 2 araç da ele geçirildi. Küçükbaşlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 9 kişinin sorgusuna başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
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