Iğdır'da AK Partili gençler, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

AK Parti Iğdır Gençlik Kolları Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen sokak hayvanları için kentin değişik noktalarında mama bıraktı.

AK Parti Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasından dolayı işyerlerinin kapalı olması ve vatandaşların sokaklara çıkmamasından dolayı aç kalan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma kapsamında evlerden toplanan yemekler ve yardımseverlerin bağışladığı mamaları biriktiren gençler, kentin farklı noktalarındaki hayvan yoğunluğunun bulunduğu noktalara kedi ve köpekler için mama ile kaplarda su bıraktı.

AK Parti Iğdır İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Cağlar Akar, AA muhabirine, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokak hayvanları için bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İnsanların olduğu gibi hayvanların da zor bir dönemden geçtiğini belirten Akar, "AK Gençlik Iğdır olarak sokağa çıkma kısıtlamasın yaşandığı bugünlerde hayvanlar için sürekli sokaklarda olacağız. Bu kapsamda hayvanlar için mama ve kaplarda su bıraktık. Bu bizim insanı vazifemizdir, kısıtlama süresi boyunca bu çalışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

Gençlerden Nisa Nur Kumtepe de farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Bu etkinlikteki amacımız bu zor dönemde sokak hayvanları unutmamaktır. Bugün hayvanları sokakta besledik, bütün vatandaşları bu manada duyarlılığa davet ediyoruz. Koşullar her ne olursa olsun, hava soğuk da olsa, sıcak da olsa kapanma dönemlerinde de olsak onlar Allah'ın bize emanetidir. Bu yüzden sokak hayvanlarına sahip çıkalım." diye konuştu.