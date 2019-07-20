Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı
39 dakika önce
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bin 24 litre akaryakıt ele geçirildi.
Iğdır Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bin 24 litre akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca
İlçesi Merkez Yukarı Mahallede ikamet eden E.G. isimli şahsın evinin deposunda kaçak akaryakıt bulundurduğu ve sattığını tespit etti. Yapılan arama neticesinde depo içerisinde toplam bin 24 litre kaçak akaryakıt ve yakıt dolumunda kullanılan 2 adet huni ele geçirildi. E.G. isimli şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - IĞDIR
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