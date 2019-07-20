Son Dakika Haberleri: Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı
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Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı

39 dakika önce

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bin 24 litre akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı, System.String[]
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bin 24 litre akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca İlçesi Merkez Yukarı Mahallede ikamet eden E.G. isimli şahsın evinin deposunda kaçak akaryakıt bulundurduğu ve sattığını tespit etti. Yapılan arama neticesinde depo içerisinde toplam bin 24 litre kaçak akaryakıt ve yakıt dolumunda kullanılan 2 adet huni ele geçirildi. E.G. isimli şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - IĞDIR
Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
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