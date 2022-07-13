Iğdır'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Iğdır'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

13.07.2022 15:24
Iğdır'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Abbasgöl köyünde dün içme suyu nedeniyle çıkan kavgada köyün muhtarı İsa Tosun yaralandı.

Olayın ardından akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında bugün tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2'si kadın, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Tuzluca ve Iğdır devlet hastanelerine kaldırıldı.

Silahla yaralanan Suat Çekim'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA

Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Iğdır'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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