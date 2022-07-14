IĞDIR'DA AKRABALARIN KAVGASINDA 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI - Son Dakika
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IĞDIR'DA AKRABALARIN KAVGASINDA 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI

14.07.2022 01:23

IĞDIR'da iki akraba aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

IĞDIR'da iki akraba aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Jandarma ile polis kavganın yaşandığı köy ve yaralıların getirildiği hastanede geniş güvenlik önlemli aldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde iddiaya göre dün içme suyu nedeniyle çıkan kavgada köyün muhtarı İsa Tosun, Çekim ailesinden olduğu belirtilen kişi ya da kişilerce darbedildi. Yaşanan darp olayının ardından akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında bugün de taş, bıçak, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 2'si kadın 1'i çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Tuzluca ile Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılanlardan Suat Çekim'in silahla yaralandığı ve ameliyatı alındığı belirtilirken, diğer ağır yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kavgaya karışan çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Jandarma kavganın yaşandığı köyde, polis de Tuzluca ve Iğdır Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IĞDIR'DA AKRABALARIN KAVGASINDA 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: IĞDIR'DA AKRABALARIN KAVGASINDA 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI - Son Dakika
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