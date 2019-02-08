Iğdır'da Aktif Sporculara Malzeme Dağıtıldı

Iğdır
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, aktif olarak spor yapan gençlere spor malzemeleri dağıtıldı. Kazım Karabekir
Spor Salonunda düzenlenen programa Iğdır Valisi Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Yunus Koç
, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz
, kurum amirleri, antrenörler ve sporcular ile aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır'da çok değerli geleceği parlak milli sporcular olduğunu dikkati çekerek "Iğdır'ımız milli sporcu yetiştirmesinde özellikle bireysel spor dallarında çok başarılıdır. Sevgili gençler, sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Yüzünüzdeki tebessüm, gözlerinizdeki ışık için her şeyi yapmaya hazırız. Milli ve manevi değerlerine bağlı, yenilikçi nesillerin olarak yetişmeniz için yoğun çaba sarf ediyoruz. Başarılı, iddialı, saygılı ve ahlaklı bir sporcu gençlik olarak devam ederek bizleri gururlandırmanızı temenni ediyor, sevgilerimi sunuyorum." dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, de konuşmasında, "Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, ilimizde halihazırda bulunan ve yapımı devam eden tüm tesislerde ve gençlik merkezinde öncelikle dezavantajlı çocuklarımı tespit etmek, onları topluma kazandırmak, spor sevdirmek ve spor bilincini oluşturmayı hedeflemiştir. Aynı zamanda ilimiz, ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalar da temsil eden sporcuları yetiştirmek de bir diğer önemli hedefimizdir." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından program, Vali Ünlü ve protokol üyelerinin spor malzemelerinin dağıtmasıyla son buldu.