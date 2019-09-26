Son Dakika Haberleri: Iğdır'da alkollü sürücü ölüme davetiye çıkardı
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Iğdır'da alkollü sürücü ölüme davetiye çıkardı

30 dakika önce

Iğdır'da polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Iğdır'da alkollü sürücü ölüme davetiye çıkardı, System.String[]

Iğdır'da polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Evrenpaşa Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün dikkat çeken hareketlerini fark etti. Ana yol üzerinde zikzak çizerek kendi ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletli, ekipler tarafından durdurulduktan sonra ehliyetsiz ve 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa 3 bin 509 TL para cezası uygulanarak, adli işlem yapıldı. Sürücüde 4.25 promil olarak tespit edilen alkol miktarının, Iğdır ve Türkiye genelinde son yıllarda tespit edilen en yüksek alkol tespitleri arasında yer aldığı belirtildi. - IĞDIR

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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