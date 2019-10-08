Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Amatör Spor Haftası kutlamaları
Son Dakika Güncel Iğdır'da Amatör Spor Haftası kutlamaları

Iğdır'da Amatör Spor Haftası kutlamaları

57 dakika önce

Iğdır'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde program düzenlendi.

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Iğdır'da Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde program düzenlendi.


Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı önünde başlayan yürüyüş, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.


Programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlarımızın, özellikle sevgili gençlerimizin spora kazandırılması, spora ilgilerinin artırılması en önemli hedeflerimizden birini teşkil etmektedir. Bizi Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda gururla temsil eden Milli sporcularımızın yetişmesi ve İstiklal Marşımızın bütün uluslararası müsabakalarda söylenerek Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın İstiklal Marşımızın eşliğinde göndere çekilmesi, bizim göğsümüzü kabartması en büyük arzumuzdur. Bunu yapacak olan siz sevgili gençlersiniz" dedi.


Öğrenciler tarafından spor gösterilerinin yapılması ve kulüplere malzeme dağıtımı ile devam eden program, spor standlarını ziyaret ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - IĞDIR

Mehmet Çavuş, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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