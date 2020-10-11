Iğdır'da Amatör Spor Haftası kutlamalarında Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Iğdır'da, Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Azerbaycan'a destek verdi.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Iğdır Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan programda, vatandaşlar tribünde dev Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Çırpınırdın Karadeniz" müziği eşliğinde Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ'ı kurtarma operasyolarını sürdüren Azerbaycan'a destek verdi.

Programın sonunda, yarışmada dereceye giren sporculara madalya verildi.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine, spor haftası kapsamında her yıl program düzenlendiğini söyledi.

Kentte spor adına büyük bir potansiyel olduğuna vurgu yapan Yavaşer, "Yüzme branşında hem ilimizdeki potansiyeli görmek hem de çocuklarımıza maç tecrübesini kazandırmak, maç streslerini atmalarını sağlamak için iyi bir organizasyon. Bu etkinlikler spor haftasından sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile devam edecek." dedi.