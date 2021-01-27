Iğdır'da amatör spor kulüplerine 165 bin lira destek - Son Dakika

Iğdır'da amatör spor kulüplerine 165 bin lira nakdi destek sağlandı.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 Yılı Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Programı" kapsamında yardım almaya hak kazanan 26 spor kulübünün temsilcisi Iğdır Valiliğinde düzenlenen törene katıldı.

Programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer'in de katılımıyla amatör spor kulüplerinin temsilcilerine çek verildi.

Kulüplerin temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Vali Sarıibrahim, "Bizler sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. İmkanlarımız ölçüsünde kaynaklarımızı sizler için kullanmaya hazırız. Yeter ki sizler de bu kaynakları doğru anlamda kullanın ve başarı odaklı çalışmalarınızı sürdürün." dedi.