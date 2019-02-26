Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Apartmanda Yangın

Iğdır'da Apartmanda Yangın

25 dakika önce

Iğdır'da altı katlı apartmanda çıkan ve yandaki binaya da sıçrayan yangın, 3 dairede hasara neden oldu.

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Iğdır'da altı katlı apartmanda çıkan ve yandaki binaya da sıçrayan yangın, 3 dairede hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan altı katlı Barış apartmanının çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki binaya da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 araçla müdahale eden itfaiye ekiplerine, olay yerine getirilen TOMA ile de yardım edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, söz konusu binalardaki 3 daire kullanılamaz hale geldi.

Söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Evleri kullanılamaz hale gelen 3 ailenin barınma ihtiyacı ise Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:57 Kaynak: AA

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