Son Dakika Haberleri: Iğdır'da arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi
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Iğdır'da arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi

1 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi.

Iğdır'da arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bulunan leylek, görevlilere teslim edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Yapılan muayenede leyleğin herhangi bir sorunu olmadığı, yorgun düştüğü anlaşılmış olup bakıma alınmıştır. İlçe Tarım ve orman Müdürü Kemal Birge'ye ve Zafer Türkan'a göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:06 Kaynak: İHA
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