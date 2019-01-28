Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Arıcılık Kursu Sona Erdi

Iğdır'da Arıcılık Kursu Sona Erdi

45 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 9 gün süreyle verilen arıcılık kursu sona erdi.

Iğdır'da Arıcılık Kursu Sona Erdi, System.String[]
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 9 gün süreyle verilen arıcılık kursu sona erdi.

48 kursiyerin katılımıyla 9 gün süren Arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerleri ziyaret eden İl Müdürü Özkan Yolcu, "Kursa katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Katıldığınız bu kurs neticesinde, Arıcılığın inceliklerini ve teorik bilgilerini almış oldunuz. Öğrenmiş olduğunuz bilgileri pratiğe yansıtmanızı temenni ediyorum. İlimizde de çok ciddi bir arıcılık yapılabilecek üretim alanlarının olduğunu biliyoruz. İlimizin, bitki florasına ve meralarımıza baktığımız zaman hem yerel hem gezginci arıcılık için önemli bir potansiyele sahiptir. Amacımız sadece üretmek değil aynı zamanda organik ve kaliteli üretim yapmak olmalıdır. Biz kurum olarak her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

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