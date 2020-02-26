Iğdır'da aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da aşılama çalışmaları devam ediyor
10 dakika önce
Iğdır'da 2020 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
Iğdır'da 2020 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Aşılama çalışmalarının yanı sıra buzağılara küpeleme ve yapılması gereken rutin aşılarda yapılıyor. İl Merkezi ve İlçelerde yapılan bu çalışmaları yerinde görmek incelemek ve aynı zamanda yetiştiricilerin sorunlarını dinlemek için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Aşılama çalışmalarının devam ettiği Tuzluca İlçesi Kamışlı köyünde ise vatandaşlarla sohbet edilerek yetiştiricilerin sorunları dinleniyor. - IĞDIR
Son Dakika Koronavirüs salgını hızla yayılırken İngiliz basını, güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüse henüz rastlanmadı ancak bu rastlanmayacağı anlamına gelmiyor Son dakika: Türk ve Rus heyetleri İdlib için görüşüyor Sincan'da tankları yürüten Orgeneral Hikmet Köksal, hayatını kaybetti