Iğdır'da aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da aşılama çalışmaları devam ediyor

10 dakika önce

Iğdır'da 2020 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Iğdır'da aşılama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Iğdır'da 2020 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Aşılama çalışmalarının yanı sıra buzağılara küpeleme ve yapılması gereken rutin aşılarda yapılıyor. İl Merkezi ve İlçelerde yapılan bu çalışmaları yerinde görmek incelemek ve aynı zamanda yetiştiricilerin sorunlarını dinlemek için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Aşılama çalışmalarının devam ettiği Tuzluca İlçesi Kamışlı köyünde ise vatandaşlarla sohbet edilerek yetiştiricilerin sorunları dinleniyor. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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