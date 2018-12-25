Iğdır'da Askeri Araç Devrildi 1 Şehit, 5 Yaralı- Yaralıların Hastaneye Getirilişinin Görüntüsü
1 saat önce
Iğdır'da askeri araç devrildi 1 şehit, 5 yaralı- YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLİŞİNİN GÖRÜNTÜSÜ(Tür: Yurt)
Iğdır
'da askeri araç devrildi 1 şehit, 5 yaralı- YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLİŞİNİN GÖRÜNTÜSÜ
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:01 Kaynak: DHA
Altuğ Verdi'yi Şehit Eden Trafik Polisinin FETÖ Bağlantısı Olduğu Ortaya Çıktı
Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
İstanbul - Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu