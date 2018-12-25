Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Askeri Araç Devrildi 1 Şehit, 5 Yaralı- Yaralıların Hastaneye Getirilişinin Görüntüsü

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi 1 Şehit, 5 Yaralı- Yaralıların Hastaneye Getirilişinin Görüntüsü

1 saat önce

Iğdır'da askeri araç devrildi 1 şehit, 5 yaralı- YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLİŞİNİN GÖRÜNTÜSÜ(Tür: Yurt)

Iğdır'da askeri araç devrildi 1 şehit, 5 yaralı- YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLİŞİNİN GÖRÜNTÜSÜ

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:01 Kaynak: DHA

Iğdır, Güncel
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