Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralı
1 saat önce
Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Iğdır
'ın Aralık
ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtömer Karakolunda görevli askerleri ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - IĞDIR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:18 Kaynak: İHA
Galatasaraylı Taraftarların Eleştirdiği Eren Derdiyok, 3 Büyüklerin En Golcüsü Oldu
İstanbul - Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu
Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu