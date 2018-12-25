Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Askeri Araç Devrildi 1 Şehit, 5 Yaralı

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi 1 Şehit, 5 Yaralı

46 dakika önce

Iğdır'da askeri araç devrildi 1 şehit, 5 yaralıSuat DENİZ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Aralık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi 1 Şehit, 5 Yaralı, System.String[]
Iğdır'da askeri araç devrildi 1 şehit, 5 yaralı

Suat DENİZ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Aralık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Kurtömer Karakokulu'nda görevli askerleri, ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldı.

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DHA-Güvenlik - Türkiye-Iğdır - Suat DENİZ

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28 Kaynak: DHA

Aralık, Iğdır, Güncel
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