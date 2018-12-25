Iğdır'da Askeri Araç Devrildi 1 Şehit, 5 Yaralı
46 dakika önce
Iğdır'da askeri araç devrildi 1 şehit, 5 yaralıSuat DENİZ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Aralık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Iğdır'da askeri araç devrildi 1 şehit, 5 yaralı
Suat DENİZ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Aralık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Kurtömer Karakokulu'nda görevli askerleri, ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldı.
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DHA-Güvenlik - Türkiye-Iğdır - Suat DENİZ
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28 Kaynak: DHA
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