Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Yaralı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç Aralık ilçesi Babacan köyü yakınlarında devrildi. Kazada bir asker yaralandı. Yaralı asker ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerin belinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - IĞDIR

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