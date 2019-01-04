Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Yaralı

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı.

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç Aralık ilçesi Babacan köyü yakınlarında devrildi. Kazada bir asker yaralandı. Yaralı asker ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerin belinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

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