Iğdır'da ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Iğdır'da ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı

17.06.2022 17:57
Iğdır'da ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı

Iğdır'da ayağına ip dolanan leylek yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince kurtarıldı.

Iğdır'da ayağına ip dolanan leylek yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince kurtarıldı.

Aralık ilçesindeki elektrik direğinin üzerinde bulunan yuvada hareketsiz yatan leylek yavrusunu gören çevredekiler, yavrunun ayağının iplerle bağlı olduğunu görünce durumu DKMP ekiplerine bildirdi.

Alana gelen Iğdır DKMP Şube Müdürlüğü ekibi, elektrik arıza ekibine ait araç yardımıyla direğin üstündeki yuvada hareketsiz duran yavruyu indirdi.

Ekip, henüz erişkinliğe ulaşmamış leyleğin ayaklarına ip dolaştığını ve bu nedenle uçamadığını belirledi.

Leylek yavrusu ayağına dolanan ipten kurtarılıp beslenerek yeniden yuvasına bırakıldı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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