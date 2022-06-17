Ekip, henüz erişkinliğe ulaşmamış leyleğin ayaklarına ip dolaştığını ve bu nedenle uçamadığını belirledi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'da ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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