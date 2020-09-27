DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Iğdır'da, Azerbaycan bayraklarıyla Ermenistan'a kınama

IĞDIR'da Azerbaycan Evi Derneği üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ermenistan'ın yaptığının devlet terörü olduğunu söyledi.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerine ateş açarak insanları katletmesi Iğdır'da protesto edildi. Türkiye'nin Ermenistan'a sınır kenti Iğdır'da Azerbaycan Evi Derneği üyesi bir grup, saldırıyı protesto etti. Ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla bir süre yürüyen grup adına açıklama yapan Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı kınadı.

Ermenistan'ın devlet terörü yaptığını ifade eden Ünsal, "Her fırsatta ateşkesi bozan Ermenistan son olarak Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almış ve sivlleri öldürmüştür. Bu bir devlet terörüdür. ABD, Rusya ve AB, bu Ermeni terörüne, Ermeni çetecilere 'dur' demelidir. Bu da gösteriyor ki Ermeniler yine ateşle oynuyor ve bunun bedeli ağır olacaktır. Nitekim Azerbaycan ordusu 12 Ermenistan füze rampasını dağıtmıştır. Azerbaycan halkı topyekün savaşmaya hazırdır. Bu sefer Ermenilere gereken cevap verilecektir. Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Basın açıklamasına katılan Iğdır'da yaşayan Azerbaycanlılar ise Ermenistan'ı protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Iğdır yazısı

-Grubun ellerinde bayrakla yürümesi-Serdar Ünsal'ın açıklama yapması-Azerbaycanlıların konuşmasıHaber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

============================

13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, D-100 yoluna mahkeme kararını astı BOLU'da, 1991'de yapılan duble yol çalışmasının ardından arazisi kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmeden D-100 yolu içinde kalan Ö.Y., 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılması yönündeki kararı onadı. Ö.Y.'nin avukatı Cihan Yavuz, yol kenarına, müvekkiline ait olan ve üzerinden D-100'ün geçtiği alana, özel mülkü belirten mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı.

D-100 kara yolunun 1991 yılında genişletilerek, duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki Ö.Y.'ye ait tarla da yolun geçtiği alan içinde kaldı. Ö.Y., üzerinden D-100 yolu geçen arazisine ait emlak vergisini, yıllar boyunca ödemeye devam etti. Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın sonunda Yargıtay, 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı bulup, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılmasına hükmetti. 17 Ocak 2020'de de Bolu İcra Mahkemesi'ne müdahalenin menedilerek, asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderildi.

D-100 YOLUNA 'ÖZEL MÜLK' TABELASI ASTI İcraya konulma kararının üzerinden geçen 10 aylık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gerekli yasal girişimleri başlatmaması üzerine 13 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Ö.Y.'nin avukatı Cihan Yavuz, müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek, refüje de mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı. Kararın olduğu tabelada, 'Özel mülktür. Asfalt kaldırılacaktır' yazısı yer aldı. Yavuz'un tabelayı asmasının ardından jandarma ekipleri de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Yavuz, jandarma ekiplerine mahkeme kararlarını göstererek, hukuk sürecini anlattı.

13 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını belirten Cihan Yavuz, "2007 yılında Bolu 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılmış bir davamız vardı.13 yıllık bir hukuk mücadelesini kazandık. Kazandığımız dava müdahalenin önlenmesi ve asfaltın kaldırılması talebiydi. Yargıtay bu kararı kesinleştirerek onadı. Karar, 2018 yılında kesinleşti. 2019 yılında icraya konulduğunda bu zamana kadar Karayolları hareketsiz kaldı ve herhangi bir kamulaştırma işlemi başlatmadı. Alacaklı vekili olarak bize başka bir şans tanımadı. Biz de başvurularımızı yaptık ve yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracağız. D-100 yolu Ankara istikametinin bulunduğumuz bölümü ulaşıma kapatılacak" diye konuştu.

Mahkeme kararına göre, Karayolları'ndan gelecek cevabın ardından ilerleyen günlerde D-100 yolu Ankara yönünün ulaşıma kapatılarak, asfaltın sökülmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------Yoldan görüntüler -Yol kenarına tabela asılması -Jandarmanın gelmesi -Röportaj -Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

========================

Bakır kablo hırsızları tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 1300 kilogram bakır kabloyu çalan 2 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıdan 1300 kilogram bakır kablonun çalındığı bilgisi üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken hırsızlık şüphelilerinin Mahmut Y. (36) ve Şahin İ. (29) olduğunu tespit etti.Şüpheler adreslerine baskın düzenleyen jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Adliyeden genel ve detay görüntülerŞüpheliler adliyeye sevk edilirken görüntüHABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA,

========================

5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazayı onlarca kişi sosyal mesafeye aldırmadan film gibi izledi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 16 LMG 19 plakalı otomobil, köprülü kavşakta sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek 63 VN 903 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik bir süre durdu. Can pazarının yaşandığı kaza sırasında bulvarın demir korkuluklarında sosyal mesafeye aldırış etmeyen onlarca kişi kazayı film gibi izledi. Polisler, uyarılarının ardından sosyal mesafeye uymayan vatandaşları kaza bölgesinden uzaklaştırdı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Olay yerinde toplanan kalabalık Ekipler yaralıları araçtan çıkarmasıOlay yerine gelen ambulansYaralılar ambulansa konulmasıKazayı izleyen meraklı vatandaşlarHurdaya dönen araçlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)

========================

Gönüllülerle birlikte 300 bin maske ürettiler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Körfez Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen gönüllüler, Nisan ayından bu yana başta hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan her yere maske göndererek, 300 bine yakın cerrahi maske üretti.

Körfez ilçesinde bulunan Körfez Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan usta öğreticiler, koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana cerrahi maske ve önlük üretimi yapıyor. Salgının ilk günlerinde kendi aralarında bir mesajlaşma grubu kuran usta öğreticiler, gönüllülük esaslı olarak merkezdeki dikim atölyesinde maske üretmeye başladı. Zaman içerisinde gelen taleplerle birlikte pandemi hastanelerine cerrahi önlük ve sedye örtüsü de üretmeye başlayan merkezde, bugüne kadar 300 bine yakın cerrahi maske üretildi. Üretilen cerrahi maske ve önlükler ile sedye örtüleri, herhangi bir ticari amaç güdülmeden başta hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan her yere gönderiliyor.

"BURADA OLMAKTAN GURUR VE ONUR DUYDUK" Siirt'te yaşayan çocuklara gönderilecek maskeleri diktiklerini belirten Esra Yıldız, "Körfez Halk Eğitim olarak arkadaşlarla beraber çok güzel maskeler üretiyoruz. Cerrahi önlükler de yaptık. Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Gönüllülük esasına dayandı. Biz de canla, başla burada olmaktan gurur ve onur duyduk. Sağolsunlar müdürümüz ve müdür yardımcılarımız bize bu konuda çok yardımcı oldular. Şimdi maske dikiyoruz. Şu anda doğuya, Siirt'teki kardeşlerimize gidecek çocuk maskeleri yapıyoruz. Onları bu eğitim-öğretim döneminde bir nebze mutlu edebilirsek, biz de çok mutlu olacağız.ö dedi.

"KENDİ ARAMIZDA UFAK BİR REKABET BAŞLADI" Maske dikimine gönüllü olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Hülya Okutan, "Nisan ayında başladık maske dikimine. Müdür yardımcımız Nilüfer Özdemir'in bir grup kurması ile her şey başladı. Gönüllülük esasıyla maske dikimine çağırdı bizi. Biz de 10-12 arkadaşla birlikte gönüllü olduk. Hep beraber, burada güzel bir ortamda maske dikimini devam ettirdik. 3-4 aydır maske dikiyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Hem Halk Eğitim adına hem de kendi adımıza böyle bir şeye vesile olmaktan gurur duyuyoruz. Üretim zor olmuyor. Aksine kendi aramızda ufak bir rekabet de olmaya başladı. 'Sen şu kadar yaptın', 'Ben bu kadar yaptım' gibi tatlı bir rekabet oluştu. Her şey güzel başladı. Güzel devam ediyor. Böyle bir şeye vesile olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Hele ki okullarda küçük, minik öğrencilerimize böyle bir şey sunmak güzel bir duygu. Bir anne olarak da çok hoşuma gidiyor.ö diye konuştu.

"BEN ONLARA 'MASKENİN SULTANLARI' DİYORUM"Gönüllülük esasıyla maske üreten usta öğreticilere 'Maskenin Sultanları' ismini verdiğini söyleyen Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sergülen Kurt, şöyle konuştu: "Şu ana kadar 300 bine yakın cerrahi maske ürettik. Pandemi hastanelerimize cerrahi önlük ve sedye örtüleri üretiyoruz. Ben onlara 'Maskenin Sultanları' diyorum. Gerçekten insanların evlerinden çıkmadığı bir dönemde buraya gelerek, belki de canlarını hiçe sayarak bu maskelerin üretilmesine çok büyük katkı sağladılar. Burada 8 kişilik kemik kadromuz ile üretim yapıyoruz. Bu sayı gönüllülük esasına dayalı olarak 15 kişiye kadar yükseliyor. Burada herhangi bir ticari amaç gütmeden, gönüllülük esasına dayalı olarak bu üretimi sürdürüyoruz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Maske üretiminden görüntüler Usta öğretici Esra Yıldız ile röp. Usta öğretici Hülya Okutan ile röp. Kurum müdürü Sergülen Kurt ile röp. Detay

HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),

========================

Badem üreticilerine soyma makinesi hibe edildi

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, badem yetiştiriciliğinde önemli konumda olan Gülnar ilçesindeki üreticilere badem soyma makinesi temin ederek, çiftçinin ürününe ekonomik değer kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bereket Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Çukurasma-Tozkovan-Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 2 adet badem soyma makinesi teslim edildi.

Badem üreticileri, önceki yıllarda badem soyma işleminin günlerce sürdüğünü ancak kendilerine tahsis edilen makineler ile hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de ürün kalitesini artırdıklarını söylerken, Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Şahin, badem soyma makinesinin mahallelerine yaklaşık bir ay önce teslim edildiğini ifade etti. Başkan Şahin, "Makine, yaklaşık 3 dakikada 1 çuval kabuklu bademi temizliyor. Günlük olarak 200 çuval badem temizliyoruz. Köydeki bütün vatandaşlarımız bu makineden faydalandı. Önce el bademi olarak nitelendirilen badem çeşitlerini temizledik, ardından ise sert kabukluları temizledik. Daha önce ellerimiz ile temizliyorduk ama makine geldikten sonra çok rahatladık. Badem temizleme makinesini çiftçimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederim" dedi.

Badem üreticisi Mustafa Kılınç ise badem soyma makinesi olmadan önce vatandaşların akşama kadar topladığı ürünleri sabaha kadar soymak ile uğraştığını, bunun da büyük bir iş kaybına neden olduğunu söyledi. Kılınç, makinenin gelmesi ile birlikte bölgede iş gücü artışı olacağını belirterek, "Zaman açısından da önemli olacak. Bölge halkı olarak bize yapılan bir şeyi biz bine katlayıp onu yapana minnet duyarız. Bunun için de Büyükşehir Belediye Başkanımız'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Gülnar Çukurasma-Tozkovan-Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Er de kooperatifin 3 mahalleden oluştuğunu kaydederek, "Badem ve kuş üzümü üretimi çok fazla olduğundan mahallemizde üretilen bademleri burada soyacağız. Badem üretimi 20 bin tonun üzerinde ve hatta 30 bin tona da çıkabilir. Halkımız sürekli bu iş üzerinde kendisini geliştirmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Gülnar Üçoluk Mahalle Muhtarı Resul Bıyık ise projeden memnun olduklarını dile getirdi.