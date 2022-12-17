Dün akşam saatlerinde merkez Rıza Yalçın Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler, olay yerinde hayatını kaybeden kadının Azerbaycan uyruklu Sabina Sadıkova olduğunu belirledi. Genç kadının cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, Sadıkova'nın düşme nedenini araştırıyor.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da yabancı uyruklu bir kadın, apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika