Iğdır'da bal küpü hasadı başladı - Son Dakika

Iğdır'da bal küpü hasadı başladı

Iğdır'ın Oba köyünde örtü altı olarak bilinen ve erken üretilen karpuzlar, tezgahlarda yerini aldı.

Iğdır'ın Oba köyünde örtü altı olarak bilinen ve erken üretilen karpuzlar, tezgahlarda yerini aldı.

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Iğdır'da 12 yıl önce çiftçilik yapmaya başlayan ve 100 dönüm arazi üzerinde organik tarım yaparak şehirdeki diğer çiftçilere örnek olan Alican Açkan, ürettiği ürünleri bölge illerin yanı sıra Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelere de ihraç ediyor.


Ürünlerinin doğal olmasına önem veren Açkan, "Şeker oranı çok yüksek harika bir karpuz. Aynı bal peteği gibi içinde hiçbir damar yok. Yediğin zaman ağızda hemen eriyor" dedi.


"Biz bu tadı Aras Nehri'nin suyu ile yakaladık"


Yaklaşık bir hafta önce hasada başladığını belirten Açkan, "Aras Nehri'nin suyu ile biz bu tadı yakaladık. Korona virüs zamanı boş durmadık ve tarlamızda üretim yaptık. Gayemiz insanımıza daha ucuz, bol ve bereketli ürün üretmek. Iğdır'da yaklaşık 12 yıldır örnek çiftçi olarak ürün üretiyorum. Şuan bulunduğumuz tarlayı yağmurlama ve damlama sulama şeklinde yaptık. Bu yıl piyasa çok güzel ve fiyat iyi. Kilogram fiyatını toptan 1 TL'den halcilere veriyoruz. Eğer halciler bu fiyatı suistimal eder ve yüksek fiyata satarsa kendim marketlere satacağım. Bu ürünleri Iğdır başta olmak üzere, Erzurum, Van, Ağrı, Kars ve Ardahan dahil bütün Doğu Anadolu'ya veriyoruz. Yurt dışından ise Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'dan talep ediliyor. Bizim burada soğuk hava depolarında muhafaza edilip TIR'lara yüklenerek Yurtdışına gönderiliyor. Şu anda 100 dönüm arazi üzerine 4 çeşit karpuz ekmiş ve 500 ton rekolte bekliyorum. Bu ürünler doğal olduğu için vatandaş gönül rahatlığı ile alıyor" şeklinde konuştu.


Örnek çiftçi olarak güzel işler başardığını fakat yetkililerin kendisine sahip çıkmadığını ifade eden örnek çiftçi Alican Açkan, "Iğdır'da benden önce ve benim gibi karpuz üretip ülkeye faydası olan insan varsa beraber gidelim. Yetkililerin tarlama gelmemesini eksiklik sayıyorum. Çiftçiye kırılmak ve darılmak olmaz. Her yıl örnek çiftçi ve üretici belgesi alıyorum. Kendisi bu güne kadar her hangi bir belge vermedi. Buda onun eksikliği. Ben sayın tarım müdürünü tarlama bekliyorum. Neden gelmiyor. Önemli olan şov yapmak değil ki. Gel bak hangi çiftçi ne yapıyor ve Iğdır'a faydası nedir. Ben bu mevsimde Adana ile beraber karpuz üretmişim. Bizim gayemiz halkımıza ve vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürün mal etmek. Ama sayın tarım müdürümüzün eksikliğini görüyor ve kendisini tarlama davet ediyorum. Buyursun gelsin, aramızda her hangi bir sorun yok. Hepimiz bu ülkede yaşıyor, Iğdır ve ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Azerbaycan, Iğdır, Oba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da bal küpü hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi
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