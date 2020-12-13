Iğdır'da başlatılan kanalizasyon ana kollektör hattı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da başlatılan kanalizasyon ana kollektör hattı çalışmaları devam ediyor
13.12.2020 22:43
Iğdır Belediyesinin başlattığı kanalizasyon ana kollektör hattı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Iğdır Belediyesinin başlattığı kanalizasyon ana kollektör hattı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Iğdır'da alt yapı alanında başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1980'li yıllarda inşa edilen ve artık şehrin kapasitesini kaldıramaz duruma gelen kanalizasyon alt yapısı sistemini çağın gereklerine uygun modern tekniklerle yenileniyor. Proje kapsamında şehrin farklı yerlerinde başlatılan çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. - IĞDIR
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