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Iğdır'da bayram pazarında yoğunluk yaşanıyor

1 saat önce

Iğdır'da bayram pazarında yoğunluk yaşanıyorIĞDIR - Iğdır'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'na saatler kala bayram pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Iğdır'da bayram pazarında yoğunluk yaşanıyor
IĞDIR - Iğdır'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'na saatler kala bayram pazarında yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı öncesi açılan şeker, lokum ve giyim eşyası satan esnaf, Cumhuriyet ve Doğubayazıt caddesinde tezgah açtı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen halk bayram pazarına akın etti.
Bayram canlılığının eski tadını vermediğini belirten İsmet Özsular isimli esnaf, "işlerimiz iyi olmasa da idare eder. Ramazan bereketi var. Ramazan bereketinden dolayı işlerimiz biraz iyidir. Geçen yıla nazaran işlerimiz çok düştü. Büyük marketlerin sayesinde işlerimiz yüzde elli düştü. Artık pazara gariban vatandaş geliyor" dedi.
Bütçelerine uygun olması nedeniyle pazarı tercih ettiklerini ifade eden vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla nazaran daha pahalı olduğunu söyledi.
Iğdır'da bayram pazarında yoğunluk yaşanıyor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:12 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Iğdır, Yerel
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