Iğdır'da bayramlaşma programı yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik, bayramlaşma programı düzenledi.

Iğdır Belediyesi önünde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, mülki ve askeri erkan, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK yetkilileri, iş adamları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine özen gösterilerek yapılan bayramlaşmada, katılımcılar uzaktan selamlaşarak birbirlerinin bayramlarını kutladı.

Vali Sarıibrahim, bayramlaşma programının ardından Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni de ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Vali Sarıibrahim, şehitlere rahmet dileyerek, "Allah mekanlarını cennet eylesin, bizlere de onlara layık olmayı nasip eylesin. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.