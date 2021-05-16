Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi - Son Dakika

Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi

16.05.2021 09:31
Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi, System.String[]

IĞDIR Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından başlatılan 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi ilgi gördü.

IĞDIR Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından başlatılan 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi ilgi gördü. 1 Mayıs'ta başlatılan projeye katılan, aileleri ile evde okuma yaparken çektikleri fotoğraflarını gönderen çocuklara kitap hediye ediliyor. KADEM Iğdır temsilcisi Hayrunnisa Bakkıran, "Pandemi döneminde ailelerin çocukları ile verimli zaman geçirmesini sağlamak ve topluma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için projeyi başlattık" dedi.

KADEM Iğdır temsilciliği, pandemi nedeniyle eve kapanan çocuklar ve ailelerin vakit geçirmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesini hayata geçirdi. 1 Mayıs günü başlatılan projede evlerde aileler çocuklarıyla birlikte televizyon ve İnterneti kapatarak kitap okumaya başladı. Proje sayesinde pandemi döneminde çocuklarıyla kitap okuyarak daha eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen aileler, "Her gün yarım ya da bir saat kitap okumaya çalışıyoruz. Çocuklarımız çok mutlu televizyon ve sosyal medyadan uzak kitap okuyup birbirimize anlatıyoruz. Kitap okuma sayesinde çocuklarımızın kelime hazinesi arttı" diye konuştu.

'HER KESİMDEN İLGİ GÖRDÜ'Pandemi döneminde evde kalmayı eğlenceli hale getirmek için projeyi başlattıklarını belirten KADEM Iğdır temsilcisi Hayrunisa Bakkıran, şunları söyledi: "Pandemi döneminde evde kalmayı daha zevki hale getirmek. Ailelerin çocukları ile verimli zaman geçirmesini sağlamak, topluma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için 'Ben de Ailemle Kitap Okuyorum' projesini başlattık. Proje kapsamında ailelerimizden günün belirli saatinde ailece kitap okumalarını, kitap okurken de çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak güzel örnekler oluşturmalarını istedik. Ayrıca temsilciliğimiz tarafından kitap okuma etkinliğine katılan çocuklarımıza kitap hediye edildi. Çok güzel paylaşımlar yapıldı. İnşallah projemize katılım artarak devam eder. Her kesimden ilgi gördü."

Bu arada projeye katılarak ailesiyle birlikte kitap okurken çekilmiş fotoğrafını KADEM'in sosyal medya hesaplarına gönderenlere kitap da hediye ediliyor.


Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi
Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi
Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi
Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi
Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi
Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi
Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi
Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da 'Ben de ailemle kitap okuyorum' projesi - Son Dakika


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