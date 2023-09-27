Iğdır'da Berber Çıraklarına Şınav Çektiren Berber Gözaltına Alındı - Son Dakika

Iğdır'da Berber Çıraklarına Şınav Çektiren Berber Gözaltına Alındı

Iğdır\'da Berber Çıraklarına Şınav Çektiren Berber Gözaltına Alındı
Son Güncelleme: 27.09.2023 18:02

Iğdır'da bir berberin çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Iğdır'da çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründüren berber E.D. gözaltına alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında 'Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü' başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaförde çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar S.U. (15),  A.T. (13) ve E.P. (18) Çocuk Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiş olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

Iğdır, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Berber Çıraklarına Şınav Çektiren Berber Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da Berber Çıraklarına Şınav Çektiren Berber Gözaltına Alındı - Son Dakika
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