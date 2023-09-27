Iğdır'da Berberin Çıraklarına Şınav Çektirip Süründürmesi Tepki Topladı - Son Dakika

Iğdır'da Berberin Çıraklarına Şınav Çektirip Süründürmesi Tepki Topladı

Iğdır\'da Berberin Çıraklarına Şınav Çektirip Süründürmesi Tepki Topladı
Son Güncelleme: 27.09.2023 10:12

Iğdır'da bir berberin çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından berber, çıraklarına şaka yaptığını söylese de sosyal medyada tepkiler devam etti.

Iğdır'da bir berberin çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden berber, "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz." dedi.

"USTAYA SAYGISIZLIĞI AFFETMEYECEĞİM"

Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki kuaför salonunun sahibi Ferdi Döner, elinde sopayla çıraklarına şınav çektirdi, sonra da iş yerinin bir başında diğer tarafından yarı çıplak vaziyette süründürdü. Döner, "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi.

"SÜRÜN KARDEŞİM"

Döner'in çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Döner'in sürünmek istemeyen çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

Berberin çıraklarına şınav çektirip süründürdüğü görüntüler tepki topladı

"ŞAKA YAPTIK"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden Ferdi Döner, "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm" dedi.

Berberin çıraklarına şınav çektirip süründürdüğü görüntüler tepki topladı
Kaynak: DHA

Bağlar, Kuaför, Akif, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Berberin Çıraklarına Şınav Çektirip Süründürmesi Tepki Topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da Berberin Çıraklarına Şınav Çektirip Süründürmesi Tepki Topladı - Son Dakika
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