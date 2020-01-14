Iğdır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Iğdır'da, amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Karaağaç Mahallesi'nde E.M. ile amcasının oğlu D.M. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Vücuduna bıçak darbesi alarak ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.M, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavganın ardından kaçan D.M, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.