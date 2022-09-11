Iğdır'da dolar gasbettiği öne sürülen şüpheli Erzincan'da yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da dolar gasbettiği öne sürülen şüpheli Erzincan'da yakalandı

11.09.2022 00:24
Iğdır'da dolar gasbettiği öne sürülen şüpheli Erzincan'da yakalandı

Iğdır'da bıçaklı yağma ile yüklü miktarda dolar gasbettiği iddia edilen şüpheli, Erzincan'da yakalandı.

Iğdır'da bıçaklı yağma ile yüklü miktarda dolar gasbettiği iddia edilen şüpheli, Erzincan'da yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı uygulama noktasında şüpheli şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Uygula noktasında durdurulan ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan İ.İ'nin şüpheli hareketleri üzerine polisler araçta yaptıkları aramada 260 bin Amerikan doları ele geçirdi.

Şüphelinin polislere Iğdır'daki bir tanıdığından söz konusu dolarları aldığını beyan etmesi üzerine, ekipler Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşme yaptı.

Görüşme sonunda İ.İ'nin Iğdır'da bıçakla yağma suçuna ortak olduğu ve yüklü miktarda dövizi gasbeden 3 şüpheliden biri olduğu tespit edildi.

Dolarları muhafaza altına alan ekipler İ.İ'yi de gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da dolar gasbettiği öne sürülen şüpheli Erzincan'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da dolar gasbettiği öne sürülen şüpheli Erzincan'da yakalandı - Son Dakika
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