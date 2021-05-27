Iğdır'da bir apartmanın bodrum katında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Fayansla kapatılan bir bölümde çalışma yapan ekipler, burada sandık içerisinde kadın cesedi buldu.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Topçular Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın bodrum katında arama yaptı.

Iğdır 'da bir apartmanın bodrum katında, üzeri fayansla kapatılmış sandık içerisinde kadın cesedi bulundu.

Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti