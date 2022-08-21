Iğdır'da 288 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da 288 paket kaçak sigara ele geçirildi

21.08.2022 13:06
Iğdır'da 288 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır'da bir aracın stepne kısmına gizlenmiş 288 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Iğdır'da bir aracın stepne kısmına gizlenmiş 288 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde rutin araç kontrolü yaptı. Yapılan aramalarda durdurulan bir aracın stepne kısmında çay-tütün köpeğinin yaptığı aramada 288 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken araç sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da 288 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 288 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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