Edinilen bilgiye göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde rutin araç kontrolü yaptı. Yapılan aramalarda durdurulan bir aracın stepne kısmında çay-tütün köpeğinin yaptığı aramada 288 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken araç sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Iğdır'da 288 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.