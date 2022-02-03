Iğdır il Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir aracın stepne lastiğinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Ekipler, Suveren jandarma yol kontrol ve arama noktasında icra ettikleri yol kontrol faaliyetinde bir aracı durdurdu. Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a giden araçta yapılan aramada stepne lastiği içerisine gizlenmiş şekilde 100 adet methadone uyuşturucu hap, 17 gram metamfetamin ve 10,8 gram eroin türü uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - IĞDIR