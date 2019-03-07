Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Bir Asker Kaza Kurşunuyla Yaralandı

Iğdır'da Bir Asker Kaza Kurşunuyla Yaralandı

1 saat önce

Iğdır'da bir uzman çavuş, arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Iğdır'da Bir Asker Kaza Kurşunuyla Yaralandı, System.String[]
Iğdır'da bir uzman çavuş, arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö'nün göğsüne, aynı birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşun isabet etti.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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