Iğdır'da bir ayda uyuşturucu suçlarına ilişkin 41 kişiye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da bir ayda uyuşturucu suçlarına ilişkin 41 kişiye yasal işlem yapıldı

03.06.2022 14:57
Iğdır'da bir ayda uyuşturucu suçlarına ilişkin 41 kişiye yasal işlem yapıldı

Iğdır'da uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bir aylık çalışmalarda 41 kişiye yasal işlem yapıldı.

Iğdır'da uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bir aylık çalışmalarda 41 kişiye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ya da ticaretini yapan kişilere yönelik bir aylık çalışmayla 40 olayı aydınlattı.

Ekipler söz konusu çalışmalarda 38 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", 3 kişiye de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem gerçekleştirildi.

Zanlılardan çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin ve sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye çıkarıldı Telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye çıkarıldı
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da bir ayda uyuşturucu suçlarına ilişkin 41 kişiye yasal işlem yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da bir ayda uyuşturucu suçlarına ilişkin 41 kişiye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement