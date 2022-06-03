Iğdır'da bir ayda uyuşturucu suçlarına ilişkin 41 kişiye yasal işlem yapıldı

Iğdır'da uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bir aylık çalışmalarda 41 kişiye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ya da ticaretini yapan kişilere yönelik bir aylık çalışmayla 40 olayı aydınlattı.

Ekipler söz konusu çalışmalarda 38 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", 3 kişiye de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem gerçekleştirildi.

Zanlılardan çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin ve sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.