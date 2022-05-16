Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı - Son Dakika
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Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı

16.05.2022 16:51
Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı

Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) Ağrı Dağı'na bırakıldı.

Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) Ağrı Dağı'na bırakıldı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Alican köyünde yaşayan Fırat Ballandı, evinin bahçesinde gördüğü yılanı yakalayarak bir kutu içerine koydu.

Ballandı'nın, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yılanı teslim aldı.

Yapılan incelemede söz konusu yılanın, Türkiye'nin en ölümcül zehre sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek yılanı (Vipera lebetina) olduğu belirlendi.

Koca engerek, DKMP ekibince Ağrı Dağı eteklerindeki doğal ortamına bırakıldı.

Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı
Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı
Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı
Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı

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Karakoyunlu, Ağrı Dağı, Fırat, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da bir evin bahçesinde bulunan koca engerek yılanı Ağrı Dağı'na bırakıldı - Son Dakika
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