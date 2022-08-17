Iğdır'da çıkan yangında ot balyaları kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Iğdır'da çıkan yangında ot balyaları kullanılamaz hale geldi

17.08.2022 11:13
Iğdır'da çıkan yangında ot balyaları kullanılamaz hale geldi

Iğdır'da bir evin önünde dizili halde olan ot balyaları alev aldı, yanan ot balyalar kullanılamaz hale geldi.

Iğdır'da bir evin önünde dizili halde olan ot balyaları alev aldı, yanan ot balyalar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Şehit Er Erdal Yelbaka Sokak'ta bir evin önünde bulunan ot balyaları alev aldı. Çocukların ateşe verdiği iddia edilen yangında kısa sürede alev bütün ot balyalarını sardı. Ev sahibi ve komşuların müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Iğdır Belediyesine ait itfaiye ise yangına hemen müdahale etti. Alevden bazı ot balyaları ise kepçe yardımı ile kurtarılmaya çalışıldıysa da başarı olunamadı. Çıkan yangında 500'e yakın ot balyası kullanılamaz hale geldi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da çıkan yangında ot balyaları kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da çıkan yangında ot balyaları kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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