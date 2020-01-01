Iğdır'da bir kişi eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Iğdır'da bir kişi eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

6 saat önce

Iğdır'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Iğdır'da bir kişi eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Iğdır'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan U.A. ile karısı E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.A, silahla E.A'ya ateş ettikten sonra kendisini göğsünden vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, eve girdi.

Sağlık ekipleri, 1 çocuk annesi E.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Yaralı U.A. ise ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konaklı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:18 Kaynak: AA
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