Iğdır'da bir kişi eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Iğdır'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan U.A. ile karısı E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.A, silahla E.A'ya ateş ettikten sonra kendisini göğsünden vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri eve girdi.

Sağlık ekipleri, 1 çocuk annesi E.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Yaralı U.A. ise ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Valilikten açıklama

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın akşam üzeri gerçekleştiği ve silahla vurulan E.A'nın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, U.A'nın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdürüldüğü bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre, olayın Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahıs ile Mersin'de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktul E.A'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde il emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiştir. Olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir."

Erzurum'a sevk edildi

Silahla kendisi vuran ve göğsünden aldığı yara nedeniyle ağır yaralanan U.A, Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

U.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum'a sevk edildi.