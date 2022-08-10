Iğdır'da üst geçitte intihar girişimi - Son Dakika
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Iğdır'da üst geçitte intihar girişimi

10.08.2022 13:21
Iğdır'da üst geçitte intihar girişimi

Iğdır'da bir kişi, gece üst geçide çıkıp korkuluklardan kendini sarkıtarak intihara kalkıştı.

Iğdır'da bir kişi, gece üst geçide çıkıp korkuluklardan kendini sarkıtarak intihara kalkıştı. Polisin kollarından tutarak yakaladığı şahıs sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yol üzerinde bulunan üst geçide çıkan şahıs kendini korkuluklardan sarkıtarak intihar edeceğini belirtti. Çevrede toplanan vatandaşlar şahsı vazgeçirmeye çalışarak, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler, uzun süre üst geçitte duran şahsı bir anlık dalgınlığından yararlanarak kollarından tutup aşağı indirdi. İntihar etmeye kalkışan şahıs, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Karabekir, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da üst geçitte intihar girişimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da üst geçitte intihar girişimi - Son Dakika
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