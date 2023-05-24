Iğdır'da bir iş yeri sahibi, tartışma yaşadığı kiracısını tabanca ile vurdu - Son Dakika
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Iğdır'da bir iş yeri sahibi, tartışma yaşadığı kiracısını tabanca ile vurdu

24.05.2023 17:20

Iğdır'da dükkan sahibi, fırın işletmecisi kiracısı ile kirayı artırmak için tartışması sonrası kiracısını silah ile vurdu. Kiracının durumunun kritik olduğu belirtilirken, saldırgan ev sahibi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün 09.30 saatlerinde Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Metin İ. (41), yıllardır aynı iş yerinde kiracı olarak fırın işletiyordu. Dükkan sahibi C.K.K. (57), sabah saatlerinde dükkana giderek Metin İ. ile kira için görüştü. Eskiden 50 bin lira olan kirayı yeni sözleşme için 90 bin lira olarak istedi.

KURŞUN BOĞAZINA DEĞDİ

Metin İ., dükkan sahibi C.K.K.'ye 'iş zamanı' diyerek sonra gelmesini ve istenilen miktarın da çok olduğunu söyledi. Bu esnada C.K.K., yanında getirdiği tabanca ile iki defa tavana sıktı, bir el de Metin İ.'nin kafasına doğrultarak sıktı. Silahtan çıkan kurşun Metin İ.'nin boğazına değdi. Metin İ. kanlar içinde yere yığılırken, C.K.K. ise olay yerinden kaçtı.

Iğdır'da bir kişi tartıştığı kiracısını silahla ağır yaraladı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Fırın çalışanları ve vatandaşların haber vermesi üzerine Metin İ. ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan zanlı C.K.K. ise yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da bir kişi tartıştığı kiracısını silahla ağır yaraladı
Iğdır'da bir kişi tartıştığı kiracısını silahla ağır yaraladı
Kaynak: AA
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Bağlar, Iğdır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da bir iş yeri sahibi, tartışma yaşadığı kiracısını tabanca ile vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da bir iş yeri sahibi, tartışma yaşadığı kiracısını tabanca ile vurdu - Son Dakika
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