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Iğdır'da bir kişinin darbedilmesi

6 saat önce

Iğdır Valiliği, kentte sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan M.I'ya yönelik saldırıya karışan şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığını, kolluk kuvvetlerince konunun titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Iğdır'da bir kişinin darbedilmesi, System.String[]

Iğdır Valiliği, kentte sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan M.I'ya yönelik saldırıya karışan şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığını, kolluk kuvvetlerince konunun titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 29 Kasım'da bazı basın yayın organlarında, kentte bir yerel gazetecinin eli sopalı 15 kişilik grup tarafından darbedildiğine ilişkin muhtelif başlıklarla haberler yapıldığı belirtilerek, konuyla ilgili basın açıklamasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

Olayın 27 Kasım'da Bağlar Mahallesi'ndeki Hacı Hacer Camisi'nin önünde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 5 kişilik grup tarafından M.I. isimli şahsın darbedildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine emniyet birimlerimizce failler kısa sürede tespit edilerek, savcılık talimatıyla dördünün polis merkezince ilk ifadeleri alınmış, diğer şüphelinin il dışında olduğu tespit edilmiştir. İlimizde sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan M.I. isimli şahsa yönelik saldırıda olaya karışan şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup kolluk kuvvetlerimizce konu titizlikle takip edilmektedir."

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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