Iğdır'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı

Iğdır 'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

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