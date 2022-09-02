Iğdır'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı

02.09.2022 11:12
Iğdır'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı

Iğdır'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aralık ilçesine bağlı Gedikli köyünde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı jandarma ekiplerince yakalanarak Aralık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Dün Gödekli köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada R.A. hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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