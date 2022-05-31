Iğdır'da bir saksağan yavrusu itfaiye yardımıyla düştüğü yuvasına kavuştu - Son Dakika
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Iğdır'da bir saksağan yavrusu itfaiye yardımıyla düştüğü yuvasına kavuştu

31.05.2022 15:41
Iğdır'da bir saksağan yavrusu itfaiye yardımıyla düştüğü yuvasına kavuştu

Iğdır'da yuvasından düşen saksağan yavrusu, itfaiye ekiplerince tekrar yuvasına yerleştirildi.

Iğdır'da yuvasından düşen saksağan yavrusu, itfaiye ekiplerince tekrar yuvasına yerleştirildi.

Melekli Caddesi'ndeki bir ağacın altında yetişkin bir saksağanın, yavrusunu taşımaya çalıştığını gören vatandaşlar, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, anne saksağanın taşımaya çalıştığı yavrunun yumurtadan yeni çıktığını ve aynı ağaçtaki yuvasından düştüğünü belirledi.

Saksağan yavrusu, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait merdivenli araç yardımıyla, DKMP görevlilerince tekrar aynı ağaçtaki yuvasına konuldu.

Iğdır'da bir saksağan yavrusu itfaiye yardımıyla düştüğü yuvasına kavuştu
Iğdır'da bir saksağan yavrusu itfaiye yardımıyla düştüğü yuvasına kavuştu

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Melekli, İtfaiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da bir saksağan yavrusu itfaiye yardımıyla düştüğü yuvasına kavuştu - Son Dakika


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