Iğdır'da bir sürüden 10 koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Iğdır'da bir sürüden 10 koyun çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde, bir çiftçiye ait sürüden 10 koyun çalınması üzerine, jandarmaya haber verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başlattığı çalışma sonucu, koyunları çaldığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise çalınan koyunların zararına karşılık 15 bin lira teminat alınarak, adli kontrol şartıyla salıverildi.