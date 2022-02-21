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Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı

21.02.2022 09:34
Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı

Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

14 Kasım Mahallesi Tümay Aydemir Caddesi'nde oturan R.B. (26), iddiaya göre, aralarında çıkan tartışmada 6 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı L.T'yi (24) bacağından bıçakla yaralayarak kaçtı.

L.T, çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Poliste çok sayıda suç kaydı olan R.B. ise polislerce yapılan çalışmayla yakalandı.

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Kasım, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika


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