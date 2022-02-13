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Iğdır'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Iğdır'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

13.02.2022 10:33
Iğdır'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Iğdır'da bir marketin önünde bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Iğdır'da bir marketin önünde bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Hırsızlık olayı Iğdır merkez Kazım Karabekir Caddesi üzerinde olan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanı Ahmet A. her sabah olduğu gibi işe gelirken bisikletini marketin önüne bıraktı. Market içinde çalışan Ahmet A. biraz zaman geçtikten sonra dışarıya çıktığında bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Ahmet A. güvenlik kameralarını incelediğinde bisikletinin çalındığını fark etti. Görüntülerde yolda yürüyen iki kişiden biri market önünde olan bisiklete yaklaşıyor. Bisikleti almaya çalışan şahıs birden marketten birisinin kendisine baktığını düşününce bisikleti bırakıyor. Ondan sonra ise saniyeler içinde bisikleti alarak oradan kayboluyor. Bisikleti çalan şahıs ile gezen diğer kişinin ise yüzünün kapalı olması ve çevreyi gözetlemesi dikkatlerden kaçmadı. - IĞDIR

Iğdır'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Iğdır'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Hırsızlık, Bisiklet, Market, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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