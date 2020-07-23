Iğdır'da biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi, kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Iğdır'da biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi, kayıt altına alınıyor
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında Iğdır'da biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi, kayıt altına alınıyor.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında Iğdır'da biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi, kayıt altına alınıyor. Proje kapsamında biyolojik çeşitlilik konunun uzmanlarınca köyün en yaşlısı, en ileri geleni ve en bilgesinin anlatımları ile kayıt altına alınıyor. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 09:28 Kaynak: İHA
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