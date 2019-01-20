Iğdır'da, Bizans Dönemine Ait 2 Bin 560 Sikke Ele Geçirildi

IĞDIR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait 2 bin 569 sikke ele geçirildi.

IĞDIR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait 2 bin 569 sikke ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 1'i polis memuru 15 kişi gözaltına alındı.



Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 45 gündür takibe aldıkları tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Tarihi eserleri satmak için yapılan pazarlık sırasında baskın yapan ekipler, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin 569 sikkeyi ele geçirdi. Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Iğdır'da düzenlenen en büyük tarihi eser operasyonuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında polisin de olduğu 5'i sorgularının ardından serbest kalırken, diğer 10'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i adli kontrolle serbest kalırken, 5'i de tutukladı.



- Iğdır

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