Edinilen bilgiye göre Iğdır Melekli beldesindeki vatandaşlar bir tarlada 3 kartal yavrusu buldu. Vatandaşlar daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Araziye giden ekipler kartal yavrularını alarak şubede bakımını yaptı. Ekipler yavruları et ile beslerken yavruların uçmayı öğrendikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'da bulunan yavru kartallar korumaya alındı - Son Dakika

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